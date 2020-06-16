Yaylalardaki kaçak bahçe çitleri yıkılıyor - BOLU
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Yaylalardaki kaçak bahçe çitleri yıkılıyor - BOLU

Bolu'da, merkeze bağlı 7 köye ait yaylada yapılan kaçak bahçe çitlerinin yıkımı için çalışma başlatıldı.

16.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:10

Bolu'da, merkeze bağlı 7 köye ait yaylada yapılan kaçak bahçe çitlerinin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bolu Dağı'nda yer alan Atyaylası mevkinde bulunan Karamanlı, Ağaççılar, Kılıçarslan, Paşaköy, Kürkçüler, Civril ve Kızılağıl köylerine ait yaylaların arazilerinde bazı vatandaşların evlerinin çevresini çitle çevirdiği ve bahçe yaptığı ihbarını alan Bolu Valiliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin 7 yaylada yaptığı tespitlere göre bölgede belirlenen kaçak bahçe çitlerinin yıkım kararı alındı.

Sabah saatlerinde jandarma ekipleri eşliğinde yaylalara giden Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tapu İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri ile köylerin muhtarlarınca tespit edilen kaçak bahçe çitlerin yıkımına başlandı.

Ekipler, meyve ve sebze ekili arazilerdeki ürünlerin toplanması için vatandaşlara zaman tanırken, ekili olmayan arazilerdeki bahçe çitleri, tel örgü ve bahçeyi diğer arazilerden ayıran yapıların yıkımına başladı.

Yıkım çalışmasının gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

Yaylalardaki kaçak bahçe çitleri yıkılıyor - BOLU

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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