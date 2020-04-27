Yayladağı yollarında Büyükşehir imzası var Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin her ilçesinde yenilikçi anlayışıyla sürdürdüğü yol yapımı, bakımı ve onarım hizmetleriyle vatandaşların nitelikli ulaşım almasını sağlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin Yayladağı Yayıkdamlar-Gözlüce-Yeditepe bağlantı yolunda başlattığı çalışmalara devam ediyor. İlk olarak Yayıkdamlar-Gözlüce mahalleleri arasını asfaltlayan Büyükşehir ekipleri, Gözlüce-Yeditepe mahalleleri arasında kalan yolda genişletme ve zemin iyileştirme çalışmalarının ardından başlattığı beton asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir ekipleri, Hatay halkına nitelikli hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti. Kaynak: Bültenler