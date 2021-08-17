Yayladağı'nda tarihi sokaklar duvar resimleriyle güzelleşiyor
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Yayladağı'nda tarihi sokaklar duvar resimleriyle güzelleşiyor

Yayladağı'nda tarihi sokaklar duvar resimleriyle güzelleşiyor
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Yayladağı ilçesindeki tarihi sokaklara ilçenin sembol eserleri resmediliyor.

Yayladağı ilçesindeki tarihi sokaklara ilçenin sembol eserleri resmediliyor.

Yayladağı Belediyesi, ilçenin sokaklarını güzelleştirmek ve simge yerlerin tanıtımını yapmak üzere bazı sokakları resimlerle süsleme çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yıkılan eski bir yapının yerine, çevre düzeni çalışması yapılarak Kasım Bey Camisi resmedildi.

Proje yürütücüsü resim öğretmeni Melis Narin, AA muhabirine, projenin Yayladağı'nın köklü tarihini görselleştirmek ve canlı tutmak amacıyla başlatıldığını kaydetti.

İlk olarak tarihi Kasım Bey Camisi'nin duvara çiziminin yapıldığını aktaran Narin, "Bizim için en uygun açıyı seçerek camiyi duvara çizdik. Daha sonra yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonunda birebir görüldüğü şekilde renklendirdik." dedi.

Resim öğrencisi Handan Aldatmaz da projedeki en büyük amaçlarının, renk tonları ve resmin derinliğinin gerçeğiyle örtüşmesi olduğunu söyledi.

Bu amaçlarına ulaştıklarını söyleyen Aldatmaz, "İlçeyi temsil eden Kel Dağ ve çam ağaçları da resmimizde yer aldı. Projenin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sırasında mahallelinin çok güzel tepkileriyle karşılaştıklarını anlatan Aldatmaz, sokak güzelleştirme çalışmalarının devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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