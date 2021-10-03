Yayladağı'nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yayladağı'nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yayladağı'nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

YAYLADAĞI, HATAY (İHA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gözlüce Mahallesi'nde bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, büyümeden söndürdü. - HATAY

Yayladağı'nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yayladağı'nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki
Spor Serdar Aziz Aykut Kocaman Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri İlham Aliyev Angela Merkel Özge Özder
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yayladağı'nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 00:52:58. #1.11#