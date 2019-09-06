Yayladağı Kaymakamı Yılmaz muhtarlarla buluştu

Yayladağı Kaymakamı Yılmaz muhtarlarla buluştu

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

06.09.2019 15:10
Yayladağı Kaymakamı Yılmaz muhtarlarla buluştu

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

İlçedeki mesire alanında muhtarlarla tanışan Kaymakam Yılmaz, mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi alıp, taleplerini dinledi.

Tanışma toplantısına ilçe belediye başkanı, kolluk kuvvet müdür ve komutanlarıyla davetliler de katıldı.

Yılmaz daha sonra Yayladağı Belediyesi tarafından yeni yaptırılan Aba Güreşi Tesislerini inceledi.

Kaynak: AA
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