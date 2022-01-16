Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele - Haberler
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Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele

Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü, belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü, belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Yüksekova ilçesi, Esendere beldesi, Yılmazlar köyüne bağlı Soğanlı mezrasındaki yaylada sürüsünü otlatan çoban Çetin Kayacı, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Kayacı, belde belediyesini arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye hareket eden belediye ekipleri, 3 saatlik çalışmayla karla kaplı yolu iş makineleri ile açtı. Ekipler, çoban ve 200 civarında hayvanın bulunduğu sürüye ulaştı. Daha sonra çoban ve sürüsü, güvenli bir şekilde mezraya ulaştırıldı. Bu arada ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 177 yerleşim birimi yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.


Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele

Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele

Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele

Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü, belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

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