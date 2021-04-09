10 gündür kayıp olan kadının kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı
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10 gündür kayıp olan kadının kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
10 gündür kayıp olan kadının kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de kayıp olarak aranırken, cansız bedeni su kuyusunda elleri bağlı ve üzerine taş atılmış halde bulunan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in, kendisini kocasından kıskanan bir kadın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Mersin'de su kuyusunda elleri bağlı, üzerine taş atılmış olarak bulunan 56 yaşındaki Berrin Dalyanoğlu Keskin'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ KUYUDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi'nde 2 Nisan tarihinden bu yana kayıp olan Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. HTS kayıtlarında, Keskin'e ait cep telefonu sinyalinin 30 Mart tarihinde Kırobası Mahallesi'nde alındığının tespit edilmesi üzerine, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yürütülen arama-tarama çalışmaları sonucu Keskin'in cansız bedeni, dün aynı bölgede yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde bulundu.

İP DETAYI CİNAYETİ ELE VERDİ

Olayın aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, öldürülen kadının en son görüştüğü kişiler tespit edilerek evlerinde arama yapıldı. Aramada, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren aynı ipin parçası A.İ. adlı şahsın evinin ön tarafında bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.İ. ile birlikte eşi E.İ'nin ifadesine başvurdu.

KOCASINDAN KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

E.İ.'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Berrin Dalyanoğlu Keskin'i kocasından kıskandığı için kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayın şüphelisi olarak E.İ., kocası A.İ. ve olaya karıştığı belirlenen komşuları A.E. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

10 gündür kayıp olan kadının kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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