Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı kişi yaralandı
Karabük'te yaya geçidinde kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.
14.08.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:33
Karabük'te yaya geçidinde kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Ö. idaresindeki Karabük Belediyesine ait 34 BJT 319 plakalı kamyonet, Nihat Taşkın'a (57) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Taşkın, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA