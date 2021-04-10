Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin kaç yaşında ve nereli? Yavuz Seçkin biyografisi...

Yavuz Seçkin kimdir, kaç yaşında sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan Yavuz Seçkin konusunda araştırmalar devam ediyor. Avrupa Yakası dizisi ve yaptığı taklitler ile Türkiye'de oyunculuk alanında isminden sık sık bahsettiren Yavuz Seçkin bu hafta İbo Show'a konuk olacak. Peki, Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin kaç yaşında ve nereli? Yavuz Seçkin biyografisi...

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

Yavuz Seçkin, 2 Ocak 1969 İstanbul'da doğdu. Şişli Motor Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 28 yaşında taklit yeteneğini keşfederek, "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başladı.

Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı. Radyo Klas'tan ayrılma kararı aldı ve daha sonra Süper FM'de program yapmaya başladı.

Bir Sinan Çetin projesi olan "Avrupa Yakası" ile televizyon dünyasına adım attı.

Eylül 2008 yılında TV 8 kanalında medyatik ünlülerimizin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi halk tiplemelerimizin serpiştirildiği bir medya komedisi "Co-medya" adlı komedi programını yaptı.

Yavuz Seçkin'in ilk eşi olan Havva Tavukçu'dan, Oğuzhan ve Zeynep adında iki çocuğu var.

Yavuz Seçkin, ikinci evliliğini bale öğretmeni ve balerin Dicle Güler ile 12 haziran 2010 tarihinde yaptı.