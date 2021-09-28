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Yavuz, Karadeniz görevine hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz'e hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.

Gemi, Boğaz geçişi öncesinde kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

Türkiye Petrolleri envanterine kayıtlı Yavuz gemisi Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

Karadeniz'de 1 yılda toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

(İHA)

Yavuz, Karadeniz görevine hazırlanıyor

Yavuz, Karadeniz görevine hazırlanıyor

Yavuz, Karadeniz görevine hazırlanıyor

Yavuz, Karadeniz görevine hazırlanıyor
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