Yavuz Donat kimdir? Yavuz Donat kaç yaşında, aslen kimdir?
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Yavuz Donat kimdir? Yavuz Donat kaç yaşında, aslen kimdir?

Yavuz Donat kimdir? Yavuz Donat kaç yaşında, aslen kimdir?
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Altın Palmiye Yılın Gazetecisi ödüllü Yavuz Donat, son dönemde yaptığı haberlerle sıkça gündeme gelmekte. Peki Yavuz Donat kimdir? Yavuz Donat kaç yaşında, aslen kimdir?

Geçmişinde Meydan, Milliyet, Tercüman ve Akşam gazetelerde çalışmış, Küresel Gazeteciler Konseyi Onur Ödüllü Yavuz Donat, son dönemde internetten birçok kişi tarafından aratılmakta. Yavuz Donat ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

YAVUZ DONAT KİMDİR?

15 Kasım 1942'de, Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya gelen Yavuz Donat, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Mersin'de geçirdi. Yeşildere Mahallesi'nden Haleplioğulları'ndan Mehmet Emin Bey ile Hadiye Hanım'ın oğludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamlayan Donat, bugün Gazi Üniversitesi çatısı altında yer alan Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Gazetecilik kariyerine henüz mezun olmadan atılarak, 1963 yılında Ankara'daki Ulus gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaya başladı. Daha sonrasında ise köşe yazarlığına Akşam gazetesinde devam etti.

Yavuz Donat, hala sürdürdüğü gazetecilik kariyerine yalnızca askerlik görevi sırasında ara vermek durumunda kaldı. Sonrasında ise Akşam gazetesinden ayrılarak Tercüman'da çalışmaya başlayan Donat, burada 20 yıl boyunca muhabir, yazar ve Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından Meydan, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yazan Donat, kariyerine halen Sabah gazetesinde devam ediyor. Donat'ın ayrıca, Altın Palmiye Yılın Gazetecisi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Onur Ödülü bulunuyor.

Donat, evli ve iki çocuk babasıdır.

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