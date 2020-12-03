Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi! Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli?

İSTANBUL Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Dizdar, corona virüsü ile ilgili verdiği bilgiler ve açıklamalarıyla adını sık duyduğumuz bir isim haline geldi. Peki Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi! Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli?

İSTANBUL Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Dizdar, corona virüsü ile ilgili verdiği bilgiler ve açıklamalarıyla adını sık duyduğumuz bir isim haline geldi. Peki Yavuz Dizdar kimdir? Yavuz Dizdar hayatı ve biyografisi! Yavuz Dizdar kaç yaşında, nereli?

YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

Yavuz Dizdar 1964'te İstanbul'da doğan Dizdar 56 yaşındadır. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki orta eğitimini 1982'de; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini 1988'de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından, o yıllarda Siirt'e bağlı olan Batman'da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı. 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır.