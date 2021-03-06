Yavuz Bingöl "Kara Tren" türkü sözleri! "Kara Tren" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Kara Tren" şarkı özleri!
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Yavuz Bingöl "Kara Tren" türkü sözleri! "Kara Tren" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Kara Tren" şarkı özleri!

06.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:48
Yavuz Bingöl

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Kara Tren" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Kara Tren" şarkı özleri! Yavuz Bingöl "Kara Tren" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Yavuz Bingöl en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Yavuz Bingöl "Kara Tren" şarkı özleri! "Kara Tren" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl "Kara Tren" şarkı özleri!

KARA TREN SÖZLERİ

Gözüm yolda gönlüm darda

Ya kendin gel yada haber yolla

Gözüm yolda gönlüm darda

Ya kendin gel yada haber yolla

Duyarım yazmışsın iki satır mektup

Vermişsin trene halini unutup

Duyarım yazmışsın iki satır mektup

Vermişsin trene halini unutup

Kara tren gecikir belki hiç gelmez

Dağlarda salınır da derdimi bilmez

Dumanın savurur halimi görmez

Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Kara tren gecikir belki hiç gelmez

Dağlarda salınır da derdimi bilmez

Dumanın savurur halimi görmez

Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Yara bende derman sende

Ya kendin gel yada bana gel de

Yara bende derman sende

Ya kendin gel yada bana gel de

Duyarım yazmışsın iki satır mektup

Vermişsin trene halini unutup

Duyarım yazmışsın iki satır mektup

Vermişsin trene halini unutup

Kara tren gecikir belki hiç gelmez

Dağlarda salınır da derdimi bilmez

Dumanın savurur halimi görmez

Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Kara tren gecikir belki hiç gelmez

Dağlarda salınır da derdimi bilmez

Dumanın savurur halimi görmez

Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Kara tren gecikir belki hiç gelmez

Dağlarda salınır da derdimi bilmez

Dumanın savurur halimi görmez

Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Kara tren gecikir belki hiç gelmez

Dağlarda salınır da derdimi bilmez

Dumanın savurur halimi görmez

Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

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