Yavuz Bahadıroğlu Esenler'de anıldı - Haberler
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Yavuz Bahadıroğlu Esenler'de anıldı

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Kültür Sanat

Yavuz Bahadıroğlu Esenler'de anıldı Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu, vefatının 1. yılında Esenler'de düzenlenen bir programla anıldı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Yavuz Bahadıroğlu Esenler'de anıldı

İSTANBUL - Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu, vefatının 1. yılında Esenler'de düzenlenen bir programla anıldı.

Esenler Belediyesi, "Tarihi Sevdiren Adam" olarak tanınan tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun 1. vefat yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma programı, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, Bahadıroğlu'nun oğlu, hukukçu Mücahit Birinci, yazar Mehmet Paksu, yazar İsmail Fatih Ceylan, yazar Fatih Duman ve yazar Abdullah Arıdoru'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

"Tarihimizle gurur duymayı öğretti"

Panel öncesi konuşan Esenler Belediye Başkanı, "O bize tarihi sevdirdi. Aynı zamanda tarihi de öğretti ve en önemli şeyi yaptı, tarihimizle gurur duymayı öğretti. Bizim tarihimizde utanılacak bir şey olmadığını geriye dönüp baktığımızda tarihimizden utanacak değiliz. Gurur duyacak altın sayfaların olduğunu, tarihimizde bizim ecdadımızın, yolumuzu açanların her birinin büyük bir medeniyet inşası için yola düştüklerini ve bütün insanları selameti ve istikameti için yola çıktığını bize altını çize çize anlattı" dedi.

Yavuz Bahadıroğlu Esenler'de anıldı

Yavuz Bahadıroğlu Esenler'de anıldı

Yavuz Bahadıroğlu Esenler'de anıldı

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Son Dakika Haberleri

Yavuz Bahadıroğlu, Esenler, Kültür Sanat, Haber

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