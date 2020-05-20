Yavru serçeyi itfaiye kurtardı
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Yavru serçeyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta bir binanın duvarları arasında mahsur kalan yavru serçenin imdadına, itfaiye ekipleri yetişti.

Yavru serçeyi itfaiye kurtardı
20.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:47

Kahramanmaraş'ta bir binanın duvarları arasında mahsur kalan yavru serçenin imdadına, itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşandı. Yavru bir serçenin bir binanın duvarında mahsur kaldığını gören çevredekiler, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme merdiveni yardımıyla yavru serçeyi mahsur kaldığı yerden indirdi. İtfaiye erleri tarafından su verilen serçe daha sonra doğal ortama bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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