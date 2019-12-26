Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

26.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:46

Gümüşhane'de önüne çıkan yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Kelkit ilçesinden arkadaşıyla birlikte ilçeye bağlı Gümüşgöze Beldesine giden ve sürücülüğünü Hüseyin Kaya'nın (32) yaptığı 17 LN 963 plakalı otomobil, karayolunda ilerlerken Köycük köyü yol ayrımına geldiğinde birdenbire önüne çıkan yavru köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı manevra sonucu kontrolden çıktı.



Yoldan çıkarak takla atan araç yoldan yaklaşık 10 metre mesafede ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Bülbül (28) yaralandı.



Yol kenarındaki aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA