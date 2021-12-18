Yavru geyiği avlayan piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın acımasız yüzü

Sosyal medyada vahşi doğanın acımasızlığını gözler önüne seren birçok paylaşım yapılıyor. Çoğu zaman güçlünün güçsüzü avlamasıyla bilinen vahşi doğa, bu sefer de önceki yaşanmışlıkları yanıltmadı.

YAVRU GEYİĞİ KAPANA KISTIRDI

Söz konusu videoda, yavru geyik, piton yılanı ve sırtlan yer alıyor. Piton gözüne kestirdiği yavru geyiği kısa süre içerisinde etkisiz hale getirirken, kısa süre sonra hiç beklemediği bir hamle ile karşılıyor.

SIRTLAN ARKADAN VURUYOR

Genellikle sinsi bir şekilde avına yaklaşmasıyla tanınan sırtlan bir kez daha özelliklerinden ödün vermiyor ve yılanın arkasından sinsice yaklaşarak hem yılanı hem de yavru geyiği avlıyor. Söz konusu anlar, sosyal medyada milyonlarca görüntülenme aldı.

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