Yavru Ebabil Kuşlarına Beşiktaş Belediyesi sahip çıktı

Beşiktaş'ta türüne çok nadir rastlanılan altı tane Ebabil kuşu vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulundu. Beşiktaş'ın 3 farklı noktasında geçtiğimiz Cuma günü vatandaşlar tarafından bulunan yavru ebabil kuşları Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı ebabil kuşlarının tedavisinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Veteriner Hekim Tolga Akyıldız şu ifadeleri kullandı:''Bulduğumuz zaman aç ev bitkin bir haldeydiler. Burada elimizden geldiğince vitamin, mineral ve aminoasit takviyesi olarak destek veriyoruz. Kendilerine geldikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilerek doğaya geri bırakılacak.''

''İlk başta ebabil kuşu olduğunu anlamadım''

Yaralı ebabil kuşunu,yolda yürürken tesadüfen gördüğünü söyleyen Sedat Ülgür sözlerini şöyle devam etti. '' Tesadüfen kuşların bağırmasını duydum. Önce garip geldi, sonra gidip baktığımda normal bir kuş olmadığını anladım. Şaşırdım güvercin değil martı değil çok değişik bir kuş olduğunu anladım. Sonra Beşiktaş belediyesini aradım sağ olsunlar onlarda ilgilendiler.''

Kaynak: Bültenler