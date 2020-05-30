Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı
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Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde yayladaki arı kovanlarını bakmaya giden 2 kişi yolda karşılaştıkları yavru ayıyı önce araçları ile sonra yaya olarak kovaladı.

Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı
30.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:35

Rize'nin Kalkandere ilçesinde yayladaki arı kovanlarını bakmaya giden 2 kişi yolda karşılaştıkları yavru ayıyı önce araçları ile sonra yaya olarak kovaladı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde esnaflık yapan Selim Başaran arkadaşı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki yaylalarda bulunan arı kovanlarını bakmaya giderken Küçüksu köyü yakınlarında yolda yavru bir ayıya rastladı. Aracın sesini duyan yavru ayı arkasına bakmadan yolda kaçmaya başlarken, Başaran o anları cep telefonu ile görüntüledi. Kaçan ayının yüzünü çekebilmek için çaba sarfeden ancak başaramayınca bu kez yaya olarak ayının peşinden koşan Başaran, yavru ayının hızına yetişemeyince pes etti. Yavru ayı daha sonra yoldan çıkarak yamaçtan ormanlık alana doğru gözden kayboldu. - RİZE

Kaynak: İHA

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