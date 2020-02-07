Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de
Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun getirilmesine ilişkin Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun getirilmesine ilişkin Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut görevden alındı ve bu suretle boşalan Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)