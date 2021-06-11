Yatağan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti
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Yatağan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti

Yatağan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Vali Orhan Tavlı, Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu ile bir süre görüşerek odanın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Yatağan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti - Haberler
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