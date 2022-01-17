Yatağan Belediyesi Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

MARMARA, BALIKESİR (Bültenler) - Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.

Yatağan Belediyesince bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'nde, 192 deve güreştirildi.

Muğla-Aydın karayolundaki Orman Kavşak Sahası'nda yapılan güreşleri, yaklaşık 10 bin kişi sahanın kenarına yerleştirilen kamyon ve traktör kasaları ile tribünlerden izledi. Ücretsiz olarak düzenlenen güreşlere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güreşleri takip etmek için alana gelen protokol üyeleri, davul zurna eşliğinde halkı selamlayarak protokol tribününe geçti.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Başkan Yardımcıları İsmail Kaya ve Ahmet Yunus Tuna ile muhtarlarla güreş alanı içerisinde zeybek oynadı.

Başkan Toksöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21'incisi yapılan festivale, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden develer ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin katıldığını söyledi.

Yatağan ilçesinde rahmetli Bozüyük Belde Belediye Başkanı Ahmet Yüksel'in başlattığı ve eski Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın geleneksel hale getirdiği deve güreşlerini sürdürdüklerini belirten Toksöz, güreşlere katılan tüm devecilere ve güreşleri izlemeye gelen herkese teşekkür etti.

Deve güreşlerinin bir Yörük geleneği olduğunu belirten Toksöz, "Ege Bölgesi'nde, en çok katılımın olduğu güreşlere her yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yapıyoruz. Biliyorsunuz ki, İzmir Selçuk'taki güreşlerle bizim güreşlerimiz çakışıyor. Ama çok şükür güreşlerimizi oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Güreş komitemize, katılımcılarımıza ve hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel ve ilçemize yakışan bir organizasyon gerçekleştirdik. Yörük kültürümüzün yaşatılması için elimizden gelen ne varsa yaparak, deve güreşlerimizi sürdüreceğiz' diye konuştu.

Etkinliğe, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Suat Özcan ve Süleyman Girgin, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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