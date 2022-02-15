Yatağa bağımlı hastaların sağlık raporu evlerinde düzenlenecek! Pilot uygulama 3 ilde başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta duyurdukları "Uzaktan Sağlık Hizmeti" projesi kapsamında önemli bir uygulamanın hayata geçtiğini belirtti.

"HASTANEYE GELMELERİ GEREKMEYECEK"

Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı. Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. ihtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

PİLOT UYGULAMA 3 İLDE BAŞLADI

Açıklamasının devamında pilot uygulamanın 3 ilde başladığını ifade eden Bakan Koca, "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması;