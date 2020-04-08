Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kerimcan Durmaz, Koronavirüs, Magazin

Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kerimcan Durmaz'ın, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlılara yönelik sözleri tepki çekti. Instagram'dan yaptığı paylaşımda önce yaşlılara "Çıkın dışarı, geberin hepiniz!" diyen Durmaz, daha sonra da dışarıda arkadaşıyla twerk yapıp dans etti.

08.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:39

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 812 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi. Koronavirüs salgının önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' uygulanırken, Kerimcan Durmaz'ın yaşlıları hedef alan sert sözleri tepki çekti.

"ÇIKIN DIŞARI GEBERİN HEPİNİZ"

Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, önce yaşlılara "Çıkın dışarı, geberin hepiniz! Fazlalığınız gebersin, biz devam edelim gençler olarak. Bunu mu istiyorsunuz? Defolun geberin!" diye seslendi, sonra da dışarıda arkadaşıyla twerk yapıp dans etti.

Kerimcan Durmaz'ın söz konusu görüntüleri kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu.

Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti

Haberin Videosu:

Instagram'dan yaptığı paylaşımla yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, dışarda arkadaşıyla dans etti

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Haber Yorumları (4)
WWE: Lav kavminin torunu arka sağlam tâbi
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HALİL: ALLAHIN lanetine uğramışsın hala konuşuyorsun yaratık
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EDGAR: sen gebersende ülkece bayram etsek
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LAN HİC AKİLLANMİYCANİZDİMİ: vay gevsek vay sen hep genc mikalacan amma senin genc kalma seklini biliyorum iyi besleniyorsun arkan saglam nasilsa bolbol besleniuorsun
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