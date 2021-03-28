Yaşlı kadının bir çeyrek altını ile 2 bin 900 lirasını gasp eden şüpheliler yakalandı
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Yaşlı kadının bir çeyrek altını ile 2 bin 900 lirasını gasp eden şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel
Yaşlı kadının bir çeyrek altını ile 2 bin 900 lirasını gasp eden şüpheliler yakalandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 3 kişi 75 yaşındaki Fadime Kopacak'ın kapısını çalıp 'Oğlun odun aldı parasını da sen verecekmişsin?

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İZMİR'in Menderes ilçesinde, 3 kişi 75 yaşındaki Fadime Kopacak'ın kapısını çalıp  'Oğlun odun aldı parasını da sen verecekmişsin?' diyerek  kandırdı. Şahıslar  içeri giren kadını arkasından iterek yere düşürüp  çantasındaki  2 bin 900 lira ile 1 çeyrek altını alarak kaçtı. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Olay 26 Mart Cuma günü Gümüldür semti Fevzi Çakmak Mahallesi 6241 sokakta bulunan  tek katlı müstakil evde meydana geldi. Kasası odun yüklü bir kamyonetle Fadime Kopacak'ın evinin önüne gelen 3 kişi, iddiaya göre, "Oğlun Cevdet Kopacak, odun aldı, parasını sizin ödeyeceğinizi söyledi" dedi. Para getirmek için içeriye giren yaşlı kadının peşinden eve dalan şüpheliler, Fadime Kopacak'ı iterek yere düşürdü. Çantadaki 2 bin 900 lira para ve 1 çeyrek altını alarak geldikleri kamyonetle kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİKopacak'ın olayı anlattığı oğlu Cevdet Kopacak ise jandarmaya ihbarda bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, kısa sürede şüphelilerin Y.D., F.D. ve R.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kullandığı kamyonetin Menderes yönüne ilerlediğini tespit eden ekipler, Küner Kavşağı'nda yolu kesti. Durdurdukları araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler aramada buldukları çalıntı para ve altın yaşlı kadına teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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