- Yaşlı adamın cansız bedenini "Akşam gel beni al" dediği oğlu buldu
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- Yaşlı adamın cansız bedenini "Akşam gel beni al" dediği oğlu buldu

08.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:39

- Yaşlı adamın cansız bedenini "Akşam gel beni al" dediği oğlu buldu Karaman'da bir kişi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

- Yaşlı adamın cansız bedenini "Akşam gel beni al" dediği oğlu buldu

KARAMAN - Karaman'da bir kişi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Mehmet Ekiz, 70 DR 260 plakalı traktörü ile köyün Ballık Deresi mevkiinde bulunan bahçesine çalışmak için evinden ayrıldı. Ekiz, evinden ayrılırken oğlu E.E'ye "Akşama doğru gel beni bahçeden al" dedi. Akşam olunca babasının yanına gitmek üzere yola çıkan E.E, uçurumda bir traktörün devrilmiş olduğunu fark etti. Bunun üzerine E.E. kontrol etmek için vardığında devrilen traktörün kendilerine ait olduğunu ve babasının da yerde yattığını gördü. E.E. durumu sağlık ekipleri ile jandarma bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Mehmet Ekiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Yaşlı adamın cansız bedenini 'Akşam gel beni al' dediği oğlu buldu
- Yaşlı adamın cansız bedenini 'Akşam gel beni al' dediği oğlu buldu
- Yaşlı adamın cansız bedenini 'Akşam gel beni al' dediği oğlu buldu
- Yaşlı adamın cansız bedenini 'Akşam gel beni al' dediği oğlu buldu
- Yaşlı adamın cansız bedenini 'Akşam gel beni al' dediği oğlu buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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