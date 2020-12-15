Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor

15.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:07

Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor Arnavutköy'de yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Ustabaş, hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı.

Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor

İSTANBUL - Arnavutköy'de yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Ustabaş, hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı. 63 yaşındaki Ustabaş, yıllardır emekli maaşının büyük çoğunluğunu dışarıya atılmış ve terk edilmiş sokak hayvanları için harcıyor.

Arnavutköy Bolluca Mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Ustabaş emekli olduktan sonra kendisini sokakta kalan hayvanlara adadı. Emekli olduğu günden beri mahallesinde bulunan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermeye çalışan

Ustabaş, emekli maaşının büyük çoğunluğunu da kendisine hayat arkadaşı olmuş sokak hayvanları için harcıyor. Mahallede bulunan boş bir alana kendi imkanları ile kulübeler yapan Ustabaş, sokaklara atılmış köpeklere bakıyor. Mahallede Mustafa dayı olarak bilinen Mustafa Ustabaş, hayvanların ihtiyaçlarını gideriyor ve isteyenlere sahiplendiriyor.

"Onlar benim hayat arkadaşım oldu, ama artık gücüm yetmiyor"

Artık 63 yaşına geldiğini ve pandemiden dolayı da çok sık dışarı çıkamadığını ifade eden Mustafa Ustabaş, "Ben yaklaşık 3-4 senedir sokak hayvanları ile ilgileniyorum. Şuanda pandemi olduğu için ben bazen evden çıkamıyorum ve bu hayvanlar aç kalıyorlar artık eskisi kadar ilgilenemiyorum yaşlandım. Yemek bulmakta da çok zorlanıyorum onlar için mama bulmam gerekiyor ama bulamıyorum artık. Evlerden atılmış sokaklara bırakılmış köpekler bunların hepsi onlar benim adeta hayat arkadaşım oldu ben burada bir sürü köpeğe de bakmak isterim ama artık gücüm yetmiyor" İfadelerini kullandı.

Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor
Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor
Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor
Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor
Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor
Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor
Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor
Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

İlgili Haberler

Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler
Kullanamadıkları dekorları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdüler
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Şener Şen Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Mbaye Diagne Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:07:55. #1.14#
title