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Yaşlı adam ağacın altında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı adam ağacın altında ölü bulundu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Özdemir isimli şahıs kar nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu.

Yaşlı adam ağacın altında ölü bulundu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Özdemir isimli şahıs kar nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu.

Olay, Babasultan Mahallesi'nde bulunan Aile Mezarlığı mevkiinde bulundu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığı kaldıramadıktan sonra yıkılmış olan ağacın önünde yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde yaşlı adamın Mehmet Özdemir olduğu belirlendi.

Özdemir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam ağacın altında ölü bulundu

Yaşlı adam ağacın altında ölü bulundu

Yaşlı adam ağacın altında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Mehmet Özdemir, Safranbolu, Karabük, kar, 3. Sayfa, Haber

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