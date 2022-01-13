Yaşlanmaz Çocuk Şair Urla'da anıldı

Programa Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, ilçe birim amirleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve Urlalılar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Dayanç; "Ne mutlu bizlere ki, Urla ; pek çok değerli sanatçıya, edebiyatçıya, düşünüre ilham kaynağı olmuş, nice kıymetli sanatçıya "memleketim" dedirtmiş, Urla onlara, onlar Urla'ya değer katmıştır. Küçük yaşta Urla'ya gelmiş, çocukluk ile gençlik yıllarını burada geçiren Necati Cumalı çok sevdiği memleketi Urla'dan ilham almış, eserlerinde Urla'yı ve Urlalıları yansıtmıştır. Eserleri pek çok dile çevrilerek başka memleketlerde, farklı kültürlerde de nefes almaya devam eden yazarımızın şiirleri, romanları, öyküleri, oyunları halen yeni nesle ışık tutmaktadır" dedi.

DAYANÇ; " SANATÇILARIMIZI GELECEK NESİLLERLE BULUŞTURACAĞIZ"

Bizlerin görevi de Urla'ya değer katmış sanatçılarımızı her yönüyle gelecek nesillerle buluşturmaktır diyen Dayanç; "İnanıyorum ki bundan sonra da bu kültürel zenginlikten ilham alacak, sanatın pek çok dalında eser verecek ve gurur duyacağımız sanatçılar yetişecektir" ifadelerini kullandı.

Hayatını anlatan kısa sinevizyon gösteriminin ardından usta yazarın şiirleri seslendirilerek program sona erdi.

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