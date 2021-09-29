Yaşını duyanlar şaşırıyor...45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu - Haberler
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Yaşını duyanlar şaşırıyor...45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Yaşını duyanlar şaşırıyor.

OSMANİYE (İHA) - Yaşını duyanlar şaşırıyor...45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu

OSMANİYE - Osmaniye'de 45 yaşına giren papağan caddenin sembolü oldu.

Dr. Sadık Ahmet Alkan Caddesi'nde 35 yıldır petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 1986 yılında bir arkadaşından o zaman 10 yaşında olan Kakadu cinsi papağanı alarak beslemeye başladı. Cadde üzerinde petshop dükkanı olan Ali İhsan Özsipahi'nin satmaya kıyamadığı papağan zamanla iş yerinin maskotu haline geldi. 35 yıldır aynı caddede iş yerinin önündeki kafeste bulunan ve bu yıl 45 yaşına giren papağan çarşı esnafının da yoğun ilgisini görüyor.

Bir adres tarif ederken bile vatandaşların "papağanlı cadde" dediğini belirten Ali İhsan Özsipahi, "1986 yılında İskenderun'dan aldım. O zaman 10 yaşındaydı, şu anda 45 yaşında. Merhaba, bay bay, anne, nasılsın gibi 6-7 kelime konuşuyor. Kendisini çok seviyorum" dedi.

Yaşını duyanlar şaşırıyor...45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu

Yaşını duyanlar şaşırıyor...45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu

Yaşını duyanlar şaşırıyor...45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu

Yaşını duyanlar şaşırıyor...45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaşını duyanlar şaşırıyor...45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu - Haberler
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