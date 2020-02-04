Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz nereli, kaç yaşında?

04.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:10

Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasına da dahil olmuştu. Aslen Diyarbakırlı olan Obuz, 32 yaşındadır. Spor ile içili dışlıdır ve ticaretle ilgileniyor. Yasin Obuz hayatı, biyografisi haberimizde.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin, aslen Diyarbakırlı ve 32 yaşındadır. Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'a katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle ilgileniyor. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

MasterChef'in finaline kısa bir süre kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.