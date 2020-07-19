Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
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Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın

Survivor yarışmacıları Yasin ve Nisa arasındaki gerilim Twitter üzerinden devam ediyor. Yasin Obuz, paylaşımında Nisa'ya verdi veriştirdi: "Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör."

Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:14

Survivor'da umduklarını bulamayan Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı arasındaki gerilim sona ermiyor. Yarışma sırasında karşı karşıya gelen ikili, bu defa sosyal medyada gündem oldu. Yasin Obuz'un Nisa hakkında, "Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör" ifadesini kullandı. Gelen tepkilerin üzerine paylaşımlarını silen Survivor Yasin, hemen ardından "Mesaj alınmıştır bum" yazdı.

"SANDIN Kİ TÜM ERKEKLERİ ELİNE ALIP OYNATACAKSIN"

Obuz Twitter paylaşımlarında, "Nisa hanım senin gibi nankör ve kindar bir insan hayatımda tanımadım, bir de mızmız. Sandın ki tüm erkekleri eline alıp hepsini oynatacaksın istediğin gibi ama nankörlüğün bedelini eleyerek ödedin. Sercan'la da senin için konuşan bendim olaylar kapansın diye... Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Pisliğin tekisin" ifadelerini kullandı.

Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
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