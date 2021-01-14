Yasemin Özilhan: Survivor'a değil spor salonuna giderim
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Yasemin Özilhan: Survivor'a değil spor salonuna giderim

14.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 07:43
Yasemin Özilhan: Survivor'a değil spor salonuna giderim

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün sevenlerinden gelen soruları yanıtladı.

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün sevenlerinden gelen soruları yanıtladı. Seçtiği 10 soruya yanıt veren Özilhan'a "Survivor'a gider misiniz?" sorusu da yöneltildi. Özilhan, soruya spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafıyla yanıt verdi: "Anca spor salonuna giderim."

Kaynak: Hürriyet

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