Yasemin Özilhan: Survivor'a değil spor salonuna giderim

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün sevenlerinden gelen soruları yanıtladı.

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önceki gün sevenlerinden gelen soruları yanıtladı. Seçtiği 10 soruya yanıt veren Özilhan'a "Survivor'a gider misiniz?" sorusu da yöneltildi. Özilhan, soruya spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafıyla yanıt verdi: "Anca spor salonuna giderim."

Kaynak: Hürriyet