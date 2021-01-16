Yasemin Özilhan'ın en çok boyu ve kilosu merak ediliyor!
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Yasemin Özilhan'ın en çok boyu ve kilosu merak ediliyor!

16.01.2021 08:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:13
Yasemin Özilhan'ın en çok boyu ve kilosu merak ediliyor!

Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine "En çok gelen soru" diyerek şu yanıtı verdi: "1.73 cm ve 51 kilo." İki çocuk annesi sosyetik güzele "Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?" sorusu da yöneltildi.

Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine "En çok gelen soru" diyerek şu yanıtı verdi:

"1.73 cm ve 51 kilo." İki çocuk annesi sosyetik güzele "Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?" sorusu da yöneltildi.

Özilhan, "55 kilo ile Emine'ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. 2 ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela'ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim" dedi.

En çok sevdiği filmin Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı "Yaz Bekarı" olduğunu söyleyen Yasemin Özilhan, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu da "Karım" diye yanıtladı.

Kaynak: Hürriyet

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