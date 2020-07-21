Yasemin Özilhan eşini takip etmeyi bıraktı Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, Ezgi Öcel isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan'ı takip etmeyi bıraktı

Eski model ve oyuncu Yasemin O¨zilhan, kötü günler geçiriyor. Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'ın evliliğinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor! Ezgi Öcel isimli bir manken, Yasemin Özilhan'ın 9 yıllık eşi İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. Öcel, "Yine başladı büyük fanım" notuyla Özilhan'ın fotoğraflarını beğendiğini ifşaladı. İki çocuğu olan Anadolu grubunun veliahtı Özilhan, Öcel ile takipleşmiyor.











& ; Kaynak: Snob Magazin