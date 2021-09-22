Yasemin Bozkurt, yıllar sonra anlattı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Yasemin'in Penceresi programıyla tanınan Yasemin Bozkurt oldu. Yıllar önce yayınlanan programı hakkında samimi açıklamalar yapan Bozkurt, Gülben Ergen'in kendisine söylediği yalandan bahsetti.

"GÜLBEN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİĞİ KARDEŞİ MEĞER ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Sana en büyük yalanı kim söyledi?" sorusu üzerine Gülben Ergen'den bahseden ünlü isim, şunları anlattı: "Gülben Ergen yalan söyledi bize. Kardeşin var mı dediğimde 'Evet var trafik kazasında öldü' dedi. Gülben'in bu söylediği bana inandırıcı gelmedi ve ekibime araştırmasını söyledim. Yasemin'in Penceresi'nin öyle bir ekibi var ki MİT neyse YİT'da (Yasemin istihbarat teşkilatı) oydu. 15 kişiydi ve hepsi canavardı. Nerede ölmüş gibin araştırın mezarını bulun ve gerçekten trafik kazasında mı ölmüş bakın dedim. Bir ekibi bunun için Ankara'ya yolladım. Sonra Gülben bunu itiraf etti. Ne yazık ki abisi kavga eden çocukları ayırmış ve dönerken abisi tek kurşunla öldürülmüş. Gerçeği bulduğumuzu Gülben'e söylemedik. Ekip inandırıcı olsun diye mezarını falan çekmişler.

"GÜLBEN ERGEN UYDURDUĞU YALANA İNANMIŞ"

"Gülben de programda görünce şoka girdi. Nasıl bulduğumuzu sordu ben de neden yalan söylediğini sordum. 'Bu benim içimi acıtan bir olay. Her seferinde abin neden öldü dediklerinde cinayet olayını anlatmak istemiyorum. Onun için de kendi kafamda bir yalan uydurdum ve kendimi buna inandırdım' dedi. Sonra zaten anlattı."

Yasemin Bozkurt'un anlattıklarından sonra Gülben Ergen'in nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

Haberler.com - Magazin Haberleri