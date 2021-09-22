Yasemin Bozkurt, yıllar sonra anlattı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım - Haberler Magazin
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Yasemin Bozkurt, yıllar sonra anlattı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Yasemin Bozkurt, "Sana en büyük yalanı kim söyledi?" sorusu üzerine Gülben Ergen'in kendisine söyledi yalanı anlattı. Ergen'in trafik kazasında kaybettiğini söylediği kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrendiğini anlatan Bozkurt, "Yasemin'in Penceresi'nin ekibi MİT gibiydi. 15 kişi cinayeti ortaya çıkardı" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Yasemin'in Penceresi programıyla tanınan Yasemin Bozkurt oldu. Yıllar önce yayınlanan programı hakkında samimi açıklamalar yapan Bozkurt, Gülben Ergen'in kendisine söylediği yalandan bahsetti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Sana en büyük yalanı kim söyledi?" sorusu üzerine Gülben Ergen'den bahseden ünlü isim, şunları anlattı: "Gülben Ergen yalan söyledi bize. Kardeşin var mı dediğimde 'Evet var trafik kazasında öldü' dedi. Gülben'in bu söylediği bana inandırıcı gelmedi ve ekibime araştırmasını söyledim. Yasemin'in Penceresi'nin öyle bir ekibi var ki MİT neyse YİT'da (Yasemin istihbarat teşkilatı) oydu. 15 kişiydi ve hepsi canavardı. Nerede ölmüş gibin araştırın mezarını bulun ve gerçekten trafik kazasında mı ölmüş bakın dedim. Bir ekibi bunun için Ankara'ya yolladım. Sonra Gülben bunu itiraf etti. Ne yazık ki abisi kavga eden çocukları ayırmış ve dönerken abisi tek kurşunla öldürülmüş. Gerçeği bulduğumuzu Gülben'e söylemedik. Ekip inandırıcı olsun diye mezarını falan çekmişler.

Yasemin Bozkurt, yıllar sonra anlattı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım

"Gülben de programda görünce şoka girdi. Nasıl bulduğumuzu sordu ben de neden yalan söylediğini sordum. 'Bu benim içimi acıtan bir olay. Her seferinde abin neden öldü dediklerinde cinayet olayını anlatmak istemiyorum. Onun için de kendi kafamda bir yalan uydurdum ve kendimi buna inandırdım' dedi. Sonra zaten anlattı."

Yasemin Bozkurt'un anlattıklarından sonra Gülben Ergen'in nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Yasemin Bozkurt, yıllar sonra anlattı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var

Yasemin Bozkurt, yıllar sonra itiraf etti: Elimde Hülya Avşar'a ait seneler öncesinden mektup var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
bedirdem :Gülben'i bilmem ama, bizce yaptığınız çok çirkin. Bunun adı habercilik vs değil. İnsanların özeli, gizlemeye çalıştığı dünyasına neden burnunuzu sokarsınız ve bunu ifşa edersiniz.. Ben Gülben hanımın yerine olsam, bu karanlık pencereye suçu tekrar etmek üzerinden dava açarım..
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Haber: Yasemin Bozkurt, yıllar sonra anlattı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım - Haberler Magazin
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