MANİSA (İHA) - Yaşarken sırtında, öldüğünde omzunda taşıdı

MANİSA Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu'ya son görevi 2018 yılında ambulans şoförlüğü yaptığı sırada evine kadar sırtında taşıyan Çetin Karamanlar yaptı. Yaşarken sırtında taşıdığı Tumlu'nun cenazesine omuz veren Karamanlar duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde sobadan çıkan yangında 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu hayatını kaybetti. Diyabet nedeniyle 2 ayağı kesilen Tumlu, 2018 yılının ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından taburcu olan Tumlu, daha sonra evine götürülmek üzere Çetin Karamanlar'ın kullandığı ambulansa bindirildi. Ancak yolların bozuk olması ve Tumlu'nun evinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatılması nedeniyle ambulans sokağa giremedi. Bunun üzerine ambulans şoförü Çetin Karamanlar yaşlı adamı sırtına alarak yaklaşık 500 metre taşıdı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Yaşarken sırtında, öldüğünde omzunda taşıdı

Tumlu için Selimşahlar ilçesinde bulunan merkez camisinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenazede Tumlu'yu sırtında taşıyarak evine kadar götüren ambulans şoförü Çetin Karamanlar da katıldı. İlk olarak yangında yaralanan Tumlu'nun eşi Meryem Tumlu'nun yanına giden Karamanlar, acılı aileye baş sağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı sonrası Tumlu'yu yaşarken sırtında taşıyan Karamanlar, tabutuna omuz verdi.

Acı haberin kendisine ulaşması sonrası üzüldüğünü belirten Karamanlar, "2018 yılında hastanede tedavisi tamamlanmıştı. Ambulans ile evine götürmek üzere görevlendirildik. Evin önüne geldiğimizde yollar çamurluydu. Evin olduğu yere girme imkanı olmadığı için Muzaffer amcayı sırtımızda taşıdık. Muzaffer amca iyi bir insandı. Zaman zaman ben kendisini ziyaret ettiğimde kendisine ulaştırılan yardımları teslim ettim. Bana teşekkür etmesi bile beni çok mutlu etti. Engelli olması da bir dezavantajdı. Yarın bizler de bir engelli adayıyız. Bizlere düşen görev Muzaffer amca gibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Haberi duyduğumda çok üzüldüm. Muzaffer amcanın yanarak can vermesi beni derinden etkiledi" dedi.

Tumlu, kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.