Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir? Yaşar Yakış Biyografisi
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Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir? Yaşar Yakış Biyografisi

Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir? Yaşar Yakış Biyografisi
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Türk-Suudi ilişkilerinin gelişmesine katkısı nedeniyle, Suudi Hükûmeti tarafından Kral Abdülaziz Nişanı ile taltif edilen Yaşar Yakış, 18 Kasım 2002 tarihinde de T.C. Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bırakmıştır. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir? Yaşar Yakış Biyografisi

Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi olarak siyasete atılan ve Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Yaşar Yakış, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur. Yaşar Yakış ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

İlk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atanan Yakış; Lagos, Roma, ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliğinde de çeşitli görevler üstlenmiştir.

Yakış, 1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanına, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu'nu kurarak başkanlığını da üstlenmiştir.

1988 yılında T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur. 1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini ifa etmiştir.

Büyükelçi Yakış, 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olmuş ve Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi olarak siyasete atılmıştır. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmüştür. Yakış, 3 Kasım 2002'de düzenlenen genel seçimlerde Düzce'den milletvekili seçilmiş, 18 Kasım 2002 tarihinde de T.C. Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bırakmıştır.

Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış'ın Orta Doğu'ya ilişkin, çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan "Türkiye, Suriye ve Irak Arasında Su Sorunları" adlı bir kitabı da kaleme almıştır.

Yakış, Türk-Suudi ilişkilerinin gelişmesine katkısı nedeniyle, Suudi Hükûmeti tarafından Kral Abdülaziz Nişanı (birinci derece) ile taltif edilmiştir.

Milletvekilliği görevini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

27 Kasım 2015'te Zaman gazetesinde yazmaya başlayan Yakış, kurucusu olduğu AK Parti' den 28 Mart 2016'da ihraç edildi.

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Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir? Yaşar Yakış Biyografisi - Haberler
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