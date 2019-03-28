Yaşar Bahçeçi: "Kırşehir Halkının Güvenini Boşa Çıkarmadan Şehir İçin Çalıştık"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Halkın güvenini boşa çıkarmadan 2009 yılında aldığımız şehri vizyon bir kimliğe ulaştırdık"dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kampanya sürecini değerlendiren ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Bahçeci, mahalle toplantılarında halka buluşmalarını sürdürüyor. Yaptığı toplantılarında Kırşehir'de ki çalışma grafiğini anlatan Bahçeci, halkında yeni projeler hakkında fikirlerini alarak yeni yol haritasını belirliyor.

10 Yılda Kırşehir'de değişimin adı olduklarını anlatan ve yürünen yolda Kırşehir'de ortak akıl anlayışını geliştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, "On yıldır bize güvenen, bizimle beraber hizmet kervanında yürüyen vatandaşlarımız tarafından duyulan bu güveni boşa çıkarmadık. İnsanımızın en az yürekleri kadar sıcak hanelerine konuk olmak bizler için büyük bir mutluluk verici, rabbim insanımızın güvenine layık olmayı da bizlere nasip etsin. Her arkadaşımız bu seçimin önemini biliyor. Hizmet üretmek, eserler ortaya koymak AK Parti'nin işidir"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA