Yaşar Aydın kimdir? Yaşar Aydın kaç yaşında, nereli? Yaşar Aydın hayatı ve biyografisi!

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YAŞAR AYDIN KİMDİR?

22 Mayıs 1971 tarihinde aslen Artvin'de dünyaya gelmiştir. Henüz 4 yaşında iken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etmiştir. Yadin Hamburg ve Lancaster'de Sosyoloji ve Ekonomi üzerine eğitim almış, 2009 yılında Bir Sosyal Yapının Analizi ve Eleştirisi üzerine doktora tezini yazmıştır. 2009 yılının Ağustos ayından itibaren Uluslararası İktisat Hamburg Enstitüsünde Göç Niyetleri ve Almanya'dan Türkiye'ye Türk kökenli beyin göçü isimli projede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

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