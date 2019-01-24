Yaşar Alptekin, Canlı Yayında Oyuncak Fareden Tektaş Çıkararak Eşine Evlilik Teklifi Etti
Eski manken Yaşar Alptekin, 22 yıl sonra yeniden evlendiği eşi Nilgün Altıntay'a canlı yayında oyuncak farenin içinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti.
22 yıl aradan sonra yeniden evlenen Yaşar Alptekin ve eşi Nilgün Altıntay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Alptekin, fareden korkan eşine canlı yayında oyuncak farenin içinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti.
OYUNCAK FAREDEN TEKTAŞ ÇIKARDI
Yıllar sonra eski eşiyle yeniden evlenen Yaşar Alptekin, canlı yayınla özel hayatından bahsederken birden oyuncak fare çıkardı. Eşinin fareden çok korktuğunu söyleyen Alptekin, "Nilgün çok korkaktır. Onun korkması benim çok hoşuma gidiyor. Mesela fareden çok korkar. Ben ona her şerde bir hayır vardır bunu öğretmek istiyorum. Mesela bunun karnında bir hayır var." diyerek eşine aldığı yüzüğü çıkardı.
"İYİ GÜNDE VE KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTE OLMAYA NE DERSİN?"
Alptekin, "Bu dünyada ve ahirette saliha bir eş olmaya, çocuklarımızı huzur ve sağlıkla yetiştirmeye, iyi ve kötü günde birlikte olmaya ne dersin?" sorusuyla eşine evlilik teklifi etti.
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MANKENLİKTE KAZANCI DÜŞÜNCE DİNİ BÜTÜN KILIĞINA GIRIP REKLAM YAPTI TUTMAYINCA ORJINALINE DONDU YİNE OLMADI ÜSTELİK O ESKİ İLGİ ŞAN ŞÖHRETTE YOKTU. BU ESKI KAZANIMLARINA KAVUŞMAK İÇİN SOMN OLARAK EKRANLARDA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ. BUNU EKRAN ONUNDEDE YAPABİLİRDİ NİÇİN YAPMADI ACABACevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Paranın gözünü seveyim para millete sarıkta taktırıyor amerikan traşıda yaptırıyor. Bu modellerle doldu ortalık taşıyor.Sokaklar sarıklı cübbelilerden geçilmiyor para nereden akıyorsa millet o yöne gidiyor.Birde öyle yüzsüzlerki gerçeği söyleyince laf ebeliğinde üstlerine yok bu soytarıların.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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.iblisCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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meşhur jigola yaşar bu demekki tekkeden ayrıldıCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Adam olmaz buCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır