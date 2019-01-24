Yaşar Alptekin, Canlı Yayında Oyuncak Fareden Tektaş Çıkararak Eşine Evlilik Teklifi Etti

22 yıl aradan sonra yeniden evlenen Yaşar Alptekin ve eşi Nilgün Altıntay, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Alptekin, fareden korkan eşine canlı yayında oyuncak farenin içinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti.

OYUNCAK FAREDEN TEKTAŞ ÇIKARDI

Yıllar sonra eski eşiyle yeniden evlenen Yaşar Alptekin, canlı yayınla özel hayatından bahsederken birden oyuncak fare çıkardı. Eşinin fareden çok korktuğunu söyleyen Alptekin, "Nilgün çok korkaktır. Onun korkması benim çok hoşuma gidiyor. Mesela fareden çok korkar. Ben ona her şerde bir hayır vardır bunu öğretmek istiyorum. Mesela bunun karnında bir hayır var." diyerek eşine aldığı yüzüğü çıkardı.

"İYİ GÜNDE VE KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTE OLMAYA NE DERSİN?"

Alptekin, "Bu dünyada ve ahirette saliha bir eş olmaya, çocuklarımızı huzur ve sağlıkla yetiştirmeye, iyi ve kötü günde birlikte olmaya ne dersin?" sorusuyla eşine evlilik teklifi etti.