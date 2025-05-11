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Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yaşamak Güzel Şey filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yaşamak Güzel Şey konusu, özeti ve Yaşamak Güzel Şey oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yaşamak Güzel Şey filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yaşamak Güzel Şey filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yaşamak Güzel Şey filmini izleyecek olanların merak ettiği Yaşamak Güzel Şey konusu nedir, Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler ve Yaşamak Güzel Şey özeti gibi konuları inceliyoruz.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hüznü ve komediyi harmanlayan film, yaşam koşullarına boyun eğen, sessiz ve pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olay ile baş kaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Müfit Can Saçıntı, "Terapi gibi bir film" olarak tanımladığı son filmi Yaşamak Güzel Şey için "Hayal değil, hayat ürünü" diyor ve "Güldürürken düşündürecek ve sonra yeniden güldürecek." diye de ekliyor.


YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017 Cuma

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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