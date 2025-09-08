Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu

Henüz 14 yaşındayken zorla evlendirilen bir kadın, tam 35 yıl süren evliliğin ardından boşanarak özgürlüğüne kavuştu. Mahkeme kararının ardından büyük sevinç yaşayan kadın, duygularını sosyal medyada paylaştı.

"35 SENENİN SONUNDA BOŞANDIM"

Boşanma kararını aldığı gün sevinç gözyaşları döken kadın, yaşadığı mutluluğunu "Yıllardır bu anı bekledim. 35 senenin sonunda boşandım" sözleriyle dile getirdi.

"HER ŞEYDEN MAHRUM KALMIŞSIN"

Kadının hikâyesi, erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerin yarattığı ağır sonuçları bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, kadına destek mesajları göndererek hem özgürlüğünü kutladı hem de çocuk yaşta evliliklere tepki göstererek "Gençlik gitmiş; hayaller, hedefler, istekler, tüm hayatın mahvolmuş her şeyden mahrum kalmışsın. Umarım bundan sonraki süreçte her şey istediği gibi olur" temennisinde bulundu.