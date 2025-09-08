Haberler

Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu

Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zorla evlendirildiği adamdan 35 yıl sonra boşanan kadının mutluluğu
Haber Videosu

Henüz 14 yaşında zorla evlendirilen bir kadın, 35 yıl süren evliliğin ardından boşanarak özgürlüğüne kavuştu. Sosyal medyada "Yıllardır bu anı bekledim" diyerek sevincini paylaşan kadına, binlerce kişi destek ve iyi dilek mesajları gönderdi.

Henüz 14 yaşındayken zorla evlendirilen bir kadın, tam 35 yıl süren evliliğin ardından boşanarak özgürlüğüne kavuştu. Mahkeme kararının ardından büyük sevinç yaşayan kadın, duygularını sosyal medyada paylaştı.

"35 SENENİN SONUNDA BOŞANDIM"

Boşanma kararını aldığı gün sevinç gözyaşları döken kadın, yaşadığı mutluluğunu "Yıllardır bu anı bekledim. 35 senenin sonunda boşandım" sözleriyle dile getirdi.

"HER ŞEYDEN MAHRUM KALMIŞSIN"

Kadının hikâyesi, erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerin yarattığı ağır sonuçları bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, kadına destek mesajları göndererek hem özgürlüğünü kutladı hem de çocuk yaşta evliliklere tepki göstererek "Gençlik gitmiş; hayaller, hedefler, istekler, tüm hayatın mahvolmuş her şeyden mahrum kalmışsın. Umarım bundan sonraki süreçte her şey istediği gibi olur" temennisinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi

İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan düğünde 'Erik Dalı' performansı

Ünlü çift kardeş düğününde kurtlarını döktü! Erik dalı şovu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.