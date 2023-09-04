Zonguldak'ta tren kazası: Hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kazada sürücü otomobilde sıkıştı ve hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ın Çatalağzı beldesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Doğan Demir (45), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çatalağzı beldesi Işıkveren Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan Demir'in kullandığı 74 AAL 409 hafif ticari araca hemzemin geçitte tarifeli sefer yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Doğan Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Demir'in bariyerler kapalıyken hemzemin geçidi kullanmaya çalıştığı iddia edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)