Zonguldak'ta Olta İğneleriyle Yaralanan Gümüş Martı Tedavi Edildi

Zonguldak Limanı'nda bir gümüş martının vücuduna ve gagasına batan olta iğneleri tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Zonguldak'ta vücuduna ve gagasına olta iğneleri batan gümüş martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ile ornitoloji dersi öğrencileri, Zonguldak Limanı'nda gerçekleştirdikleri kuş gözlemi sırasında bir gümüş martıya olta misinalarının dolandığını ve iğnelerinin battığını fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce yakalanan martı veteriner hekime teslim edildi.

Vücuduna ve gagasına olta iğnelerinin battığı, kanatlarına misinaların dolandığı tespit edilen martı, tedavisinin ardından doğaya salındı.