Zonguldak'ta motosiklet ile patpat çarpışması: 2 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen kaza sonucu motosiklet ile patpat çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet ile patpat çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde motosiklet ile patpat çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Karabük kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Zonguldak istikametinden Karabük istikametine gitmekte olan 67 YF 030 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpatın motoru yerinden çıkarken, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.