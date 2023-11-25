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Zonguldak'ta batan geminin güverte ustası son yolculuğuna uğurlandı

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Yaşam Haberleri
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı yük gemisinin güverte ustası Tamer Özer, son yolculuğuna uğurlandı. Özer'in cenazesi Bozhane Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı yük gemisinin güverte ustası Tamer Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Rusya'dan aldığı yükü İzmir'e taşıdığı sırada kuvvetli fırtınada mendireğe çarparak batan Kafkametler'in güverte ustası Tamer Özer'in cansız bedeni,5. günde dalgıçlar tarafından bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Özer için öğlen namazını müteakiben Bozhane Camii'nde tören düzenlendi.

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Özer'in ailesinin yanı sıra sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Tamer Özer'in cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zonguldak Ereğli Rusya İzmir Valilik Ölüm Kaza Yaşam Haberler

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