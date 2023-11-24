Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'ndan etkili yağış öncesi uyarı

ZONGULDAK - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yağışlara karşı hafta sonu sel, fırtına ve heyelan uyarısı yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığa'na bağlı Çaydeğirmeni Belde Karakol Komutanlığı'ndan devam eden yağışların, hafta sonu akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.