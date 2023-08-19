- Yüzünü güneşe dönen "Günebakanlar" göz kamaştırdı

Ağrı'da, ayçiçeği tarlaları sarıya bürünerek ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Ayçiçeği tarlaları, tarımla ilgilenenlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Sosyal medyada trend haline gelen ayçiçekleri ile fotoğraf çekme akımı ise, ayçiçeği tarlalarının ilgi odağı olmasını sağlıyor.

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AĞRI - Ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı Ağrı'da, ayçiçeği tarlaları sarıya bürünerek ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Ağrı'da çiftçilerin yoğun olarak yaptığı hektarlarca alandaki ayçiçeği tarlaları, bu yıl yağışların çok olmasından dolayı geç olgunlaştı. Zaman zaman tohumda çürümeye neden olan yağışlara rağmen boy gösteren ayçiçekleri, tarımla ilgilenenlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Kent ziyaretçilerinin uğrayıp görsel şöleni izlediği ayçiçeği tarlaları, fotoğraf meraklılarına da doğal stüdyo imkanı sunuyor.

Sosyal medyada trend haline gelen ayçiçekleri ile fotoğraf çekme akımı ise, ayçiçeği tarlalarının ilgi odağı olmasını sağlarken, gelin ve damatlar ise dış çekimlerini bu doğal stüdyoya gelerek sarıya bürünmüş ayçiçeği tarlalarının arasında gerçekleştirme imkanı buluyor.