Yuva arayan güvercin, yanlış yer seçiminin bedelini canıyla ödedi

Yumurtlamak için yuva arayışında olan bir güvercin, gökdoğaının yuvasını gözüne kestirdi. İlk başlarda güvercini korkutup kaçırmaya çalışan gökdoğan, bunda başarılı olamayınca yumurtalarının üzerinden kalkarak güvercine hatasının bedelini ağır ödetti.

Dünyanın en hızlı avcı kuşlarından biri olan gökdoğan ile yuvasına gelip kendisini kaçırmaya çalışan güvercin arasında yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÜVERCİN ŞANSINI ÇOK ZORLADI

Görüntülerde yuva arayışında olduğu anlaşılan güvercin, yumurtalarının üzerine yatan gökdoğanı korkutup kaçırmaya çalıştı. O anlarda güvercini yuvasından uzak tutmaya çalışan gökdoğan, bunda pek başarılı olamadı. Şansını zorlamaya devam eden güvercin, gökdoğanın bir anda ayaklanması ile kaçmaya çalıştı ama iş işten geçmişti. Güvercini hızlıca pençelerine alan gökdoğan, sivri gagasıyla güvercinin tüylerini yolmaya başladı.

"ALLAH RIZKINI AYAĞINA GETİRMİŞ"

O esnada son bir hamle ile güvercin kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videonun altına "Bazen siz yemeği değil yemek sizi bulur", "Oğlum bak git diyor ama anlamıyor", "Allah rızkını ayağına getirmiş", "Ee sabırda bir yere kadar" şeklinde yorumlar yapıldı.